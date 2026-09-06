Adidas'tan Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'na özel video!

Voleybol Milli Takımlar Resmi Ürün Sponsoru adidas, CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası’nı kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekleyerek herkese ilham olan Filenin Sultanları’nın yeni zaferini özel CGI filmle kutladı. İstanbul’un ikonik simgelerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü dev bir voleybol filesine dönüştüren film görsel bir şölene imza atıyor.

Şampiyonluk heyecanını voleybol sahasından gökyüzüne taşıyan film, köprünün akşam saatlerindeki görüntüsüyle başlıyor. CGI teknolojisiyle köprü dev bir voleybol filesine dönüşürken, gökyüzünde beliren dev voleybol topu Filenin Sultanları’nı şampiyonluğa taşıyan sayıya atıfta bulunarak fileyi aşıyor. Ardından tüm takımın yer aldığı karede, ‘Tebrikler Filenin Sultanları’ mesajı beliriyor. Film, “You Got This” mesajı ve adidas logosuyla sona eriyor.

Filenin Sultanları’nın Türkiye’ye yaşattığı gururun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten adidas Türkiye Kıdemli Pazarlama Direktörü Onur Demircan, “Voleybol Milli Takımlar Resmi Ürün Sponsoru olarak bu yolculukta Filenin Sultanları’nın yanında olmak bizim için çok değerli. CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonluğu’nun ardından bu büyük coşkuya saha dışında da ortak olmak ve İstanbul’un en ikonik simgelerinden birini bu özel kutlamaya dahil etmek istedik. Başarılarıyla hepimize ilham olan voleybolcularımızı yürekten tebrik ediyor, daha nice başarıları birlikte kutlamayı diliyoruz” dedi.