Adını kulüp tarihine yazdırdı: Hull City'den rekor transfer

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Yunanistan Milli Takımı'nın kalecisi Konstantinos Tzolakis'i, Yunan devi Olympiakos'tan kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Tzolakis'i 23 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
5 YILLIK SÖZLEŞME
23 yaşındaki file bekçisi, Hull City ile 2031 yazına kadar geçerli olacak 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Transferinin ardından kulüp kanalına konuşan Konstantinos Tzolakis şu ifadeleri kullandı:
"Burada olduğum için çok mutluyum. Hull City'ye katılmak benim için büyük bir onur. Kariyerimde yeni bir sayfa açmaya hazırım." diyen Yunan kaleci, Türkiye kampında takım arkadaşları ve teknik ekiple tanıştığını belirterek, "Türkiye'de tüm oyuncular ve teknik ekiple tanıştım. Bana gösterdikleri sıcak karşılama için hepsine teşekkür ediyorum."
KARİYERİ
Kariyerine Platanias altyapısında başlayan Tzolakis, daha sonra Olympiakos altyapısına transfer oldu ve Mart 2020'de A takım formasıyla ilk maçına çıktı. Genç kaleci, Yunan ekibinde çıktığı 131 resmi maçta 64 kez gole izin vermedi.
Olympiakos formasıyla dört Yunanistan Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Tzolakis, ayrıca Yunanistan Kupası ve Yunanistan Süper Kupası sevinci yaşadı. Başarılı kaleci, 2023/24 sezonunda UEFA Konferans Ligi kupasını da kaldırdı.