Adını kulüp tarihine yazdırdı: Hull City'den rekor transfer

Transferinin ardından kulüp kanalına konuşan Konstantinos Tzolakis şu ifadeleri kullandı:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Hull City'ye katılmak benim için büyük bir onur. Kariyerimde yeni bir sayfa açmaya hazırım." diyen Yunan kaleci, Türkiye kampında takım arkadaşları ve teknik ekiple tanıştığını belirterek, "Türkiye'de tüm oyuncular ve teknik ekiple tanıştım. Bana gösterdikleri sıcak karşılama için hepsine teşekkür ediyorum."