Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun "Adnan Süvari Sezonu" ismiyle oynanacağını resmen ilan etti. Peki, Adnan Süvari kimdir? 2026-2027 Süper Lig sezonuna adını veren Adnan Süvari'nin hayatı ve kariyeri...

ADNAN SÜVARİ KİMDİR?

1926 yılında Aydın'da doğan ve yaşamının büyük bölümünü İzmir'de geçiren Adnan Süvari, futbolculuk hayatının ardından Londra'da aldığı antrenörlük eğitimiyle Türk futbolunun seyrini değiştirdi. Özellikle 1960'lı yıllarda Göztepe'nin başına geçtiğinde uygulamaya koyduğu 4-3-3 taktiği ve "total futbol" anlayışıyla, sarı-kırmızılı ekibi Avrupa arenasının devlerine kafa tutar hale getirdi.

Süvari döneminde Göztepe, 1968-1969 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final oynayarak bir ilke imza attı. Bir sonraki sezon ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final seviyesine yükseldi. Kolektif oyunu önceliklendiren Süvari'nin hücum gücünü şekillendirdiği Fevzi Zemzem gibi efsane isimler, Türk futbolunun parlayan yıldızları arasında yerini aldı.

Kulüp başarısının yanı sıra A Milli Futbol Takımı'nın da önemli mimarlarından olan Adnan Süvari, 1966-1969 yılları arasında milli takımın teknik direktörlüğünü yürüttü. Bu dönemde Türk futbolunun Avrupalı devlerle eşitlik mücadelesinde önemli rol oynadı.

1970'li yılların başında ağabeyinin vefatı ve yönetimle yaşanan anlaşmazlıklar sonucu Göztepe ve milli takım teknik direktörlüğünü bırakan Süvari, daha sonra TFF üyesi olarak futbolun yönetişim sürecine katkı sağladı. Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaparak futbolun teorik birikimini okuyucularla paylaşan Süvari, 6 Haziran 1991 tarihinde Antalya'da kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

ADNAN SÜVARİ'NİN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

1959-1960 Karşıyaka

1960-1961 Göztepe (Yardımcı Antrenör)

1961-1963 Göztepe

1964-1971 Göztepe

1966-1969 Türkiye

1974-1975 Göztepe

1981-1982 Göztepe

2026-2027 TRENDYOL SÜPER LİG SEZONU'NA ADNAN SÜVARİ İSMİ VERİLDİ

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıkları devam ederken, 2026-2027 sezonuna verilecek isim de belli oldu. TFF, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonuna Adnan Süvari'nin ismini verme kararı aldı.