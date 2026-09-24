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Adrien Rabiot'dan Merih Demiral sözleri: 'Umarım yarın sahada...'

Adrien Rabiot'dan Merih Demiral sözleri: 'Umarım yarın sahada...'

24.09.2026 19:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Adrien Rabiot'dan Merih Demiral sözleri: 'Umarım yarın sahada...'

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk maçında deplasmanda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Fransa'da 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktardı.
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Fransa Milli Takımı'nın deneyimli orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, Türkiye maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Zidane'ın gelişiyle takımın oyun düzeninde ve antrenmanlarında bazı değişiklikler yaşandığını belirten Rabiot, "Zidane geldikten sonra bizim takımımızda oyun düzeni biraz değişti, antrenmanlar biraz değişti. Didier Deschamps'ın farklılığında yeni bir şey yok; sadece tek istediğimiz kazanmak. Zidane'ı bireysel olarak tanımıyordum. Bize günlük hayatta çok önem veriyor. Bazen çok sessiz ama bakışlarıyla bize çok yardımcı oluyor. O bir efsane" dedi.

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"TÜRK TAKIMLARINI VE MİLLİ TAKIMI TANIYORUM"

Türkiye'deki futbol ortamına da değinen Fransız oyuncu, "Türk takımlarını ve milli takımı tanıyorum. Türkiye'de çok sıcak bir futbol ortamı var. Atmosfere hazırlandık. Biz profesyonel oyuncularız; amacımız rahat bir şekilde oynamak" ifadelerini kullandı.

MERİH DEMİRAL AÇIKLAMASI

Rabiot, Merih Demiral hakkında ise, "Merih benim arkadaşım. Umarım yarın sahada birlikte oynarız. Onu görmekten çok mutlu olurum" diye konuştu.

İlgili Konular: #türkiye #fransa #Uluslar Ligi #Adrien Rabiot

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