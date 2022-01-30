Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır uzatmalarda güldü

30 Ocak 2022 Pazar, 23:25

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Mısır, uzatmalarda bulduğu golle Fas'ı 2-1 yenerek yarı finale çıktı.

Tunus, 6. dakikada penaltıdan Sofiane Boufal'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Mısır, Liverpool'da forma giyen yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın 53. dakikada ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin normal süresi bu skorla sona erince, karşılaşmada uzatma bölümüne geçildi.

Uzatmalarda Mısır, 100. dakikada Trezeguet'nin fileleri havalandırmasıyla rakibini 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Turnuvada elde ettiği 7 şampiyonlukla en başarılı takım konumundaki Mısır, Kamerun ile 3 Şubat perşembe günü yarı finalde karşılaşacak.