Afrika Uluslar Kupası'nda Tetteh, Boupendza'ya yumruk attı

Afrika Uluslar Kupası'nda Yeni Malatyaspor forması giyen Benjamin Tetteh, eski Hataysporlu Boupendza'ya yumruğu sonrası kırmızı kart gördü.

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2022 Cumartesi, 14:11
Afrika Uluslar Kupası'nda Tetteh, Boupendza'ya yumruk attı
Abone Ol google-news

Afrika Uluslar Kupası'nda olaylar bitmek bilmiyor. B Grubu'nda Gabon ile Gana'nın karşı karşıya geldiği mücadelenin sonunda ortalık karıştı.

Gana, Andre Ayew'in 18. dakikada attığı gol ile maçın büyük bölümünü 1-0 önde götürdü. 88. dakikada Gabon, Allevinah'ın golüyle skora dengeyi getirdi.

TETTEH, BOUPENDZA’YA YUMRUK ATTI

90 dakikanın 1-1'lik eşitlikle sona ermesinin ardından iki takım arasında sinirler gerildi, yaşanan kargaşa sırasında Yeni Malatyaspor forması giyen Benjamin Tetteh, eski Hataysporlu Boupendza'ya yumruk attı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler