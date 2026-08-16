Trabzonspor, Salah’lı kadrosuyla Kasımpaşa deplasmanında istediğini alamadı. Bordo-Mavililerin tüm gol girişimlerine Kasımpaşa takım halinde inatla ve dirençle karşılık verdi. Onuachu’nun kale çizgisi önünde dokunamadığı 2-3 top var ki inanılır gibi değil... Trabzonspor’un oyuncu kalitesi, disiplini iyi ama uyum için biraz daha zamana gereksinimi var. Salah’a ayrı bir parantez açayım. Her haliyle kalitesini belli ediyor. Oyuna girdikten sonra 2 gol fırsatı da yakaladı. Oyun zekası üst düzey, pas ve orta kalitesi muazzam. Kendini kafaca Trabzonspor’a iyi odaklamış bir Salah gördüm. Takım uyum yakalayınca Salah’ın kalitesi ve liderliği, Bordo-Mavililere hayat verecektir.
Ah Onuachu ah...
Trabzonspor, Salah’lı kadrosuyla çıktığı Kasımpaşa deplasmanında rakibinin direncini aşamayarak istediğini alamazken, takımın uyum sürecine gereksinim duyduğu ve Salah’ın ortaya koyduğu performansın ileriye dönük umut vadettiği vurgulandı.
16.08.2026 04:00:00
Güncellenme:
Hayri Güner
Trabzonspor, Salah’lı kadrosuyla çıktığı Kasımpaşa deplasmanında rakibinin direncini aşamayarak istediğini alamazken, takımın uyum sürecine gereksinim duyduğu ve Salah’ın ortaya koyduğu performansın ileriye dönük umut vadettiği vurgulandı.
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