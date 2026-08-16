Ah Onuachu ah...

Trabzonspor, Salah’lı kadrosuyla Kasımpaşa deplasmanında istediğini alamadı. Bordo-Mavililerin tüm gol girişimlerine Kasımpaşa takım halinde inatla ve dirençle karşılık verdi. Onuachu’nun kale çizgisi önünde dokunamadığı 2-3 top var ki inanılır gibi değil... Trabzonspor’un oyuncu kalitesi, disiplini iyi ama uyum için biraz daha zamana gereksinimi var. Salah’a ayrı bir parantez açayım. Her haliyle kalitesini belli ediyor. Oyuna girdikten sonra 2 gol fırsatı da yakaladı. Oyun zekası üst düzey, pas ve orta kalitesi muazzam. Kendini kafaca Trabzonspor’a iyi odaklamış bir Salah gördüm. Takım uyum yakalayınca Salah’ın kalitesi ve liderliği, Bordo-Mavililere hayat verecektir.