Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş sözler: Sahada oynanan oyuna bakalım

26 Aralık 2022 Pazartesi, 16:20

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF'nin Fair-Play ödüllerinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları...

Ahmet Ağaoğlu

"İNŞALLAH EN TEPEDE BİTİRİRİZ"

"Yapmış olduğumuz hazırlık maçlarında, ilk 12 maça göre kıyasla çok daha farklı performans sergileyeceğimizin sinyallerini almıştım. Onun ardından Samsunspor maçı var, 3-0 kazandığımız. Ardından Fenerbahçe maçı. İyi futbol sergileyerek iki maçı kazandık. Cumartesi aldığımız galibiyet, camianın galibiyeti şeklinde değerlendirilirse daha doğru bir değerlendirme yapmış oluruz. Seyircimizin de iişin içine girmesiyle, güzel futbol oynayarak alınmış bir 3 puan. Trabzonspor her zaman yarışın içinde vardır, var olmaya da devam edecektir. Nerede bitireceğimizi mayıs ayında göreceğiz, inşallah en tepede bitiririz."

"SAHADA OYNANAN OYUNA BAKALIM"

"Artık maçları hakemler üzerinden okumayalım. Algoritmik sistem hakemleri atıyor. Konuşmak isteyenler, bundan 8 hafta önce oynanan maçta; orta hakemin 4 metre mesafeden düdük çalıp verdiği bir karardan dolayı, 40 metre mesafedeki alakası olmayan yardımcı hakem için 'Bu yardımcı hakemden endişeliyiz' diyorlar. Aşağıya taşıya taşıya, saha kenarında top toplayıcı çocuğun, bilmem ne kulübesinden davranışlarından endişeliyiz, şikayetçiyiz. Bırakalım sahada oynadığımız oyuna bakalım. Geride kalan 13 haftada Trabzonspor aleyhine hiç mi hata yapılmadı? Bir bir senedir konuşmuyoruz."

"HAKEMLER ÜZERİNDEN OKUMAYALIM"

"Futbolu lütfen hakemler üzerinden okumayalım. Bundan 10 gün önce, UEFA Fair Flay Başkanının bana bizzat ifadesi, son 10 senedir ciddi şekilde irtifa şekilde kaybediyor futbolumuz. Kaybedilen irtifada en büyük pay sahibi de futbolun yönettiğimizi yönettiğimizi iddia eden bizlerin eseri. Finansal ve sportif anlamda. Bu sene yaşadığımız, Türk futbolunun en büyük ayıplarından birisi. Şampiyonlar Ligi ön eleme oynayarak gidebiliyoruz. Sırbistan direkt takım gönderiyor. Başka bir şey söylemeye gerek yok."

"EKONOMİK OLARAK DİBE VURMUŞ..."

"Ekonomik olarak dibe vurmuş bir Türk futbolundan bahsediyoruz. Kulüpleri yönetenler olarak, futbol ailesi olarak sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Algı yaratarak, gündemi saptırarak, dikkatleri başka noktaları çekerek, yan hakeme, hakeme, top toplayıcı çocuğa falan... Bu Türk futboluna zarar verir. Ortadaki bu olumsuzluğun en büyük nedeni kulüpleri yöneten bizleriz."