Ahmet Çakar'dan flaş Serhat Akın paylaşımı: 'Beni vuranlar yakalanmadı ama...'

Yayınlanma: 27.09.2024 - 01:34

Güncelleme: 27.09.2024 - 01:34

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, silahlı saldırıya uğrayan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın hakkında sosyal medyadan geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Ahmet Çakar paylaşımında, "Geçmiş olsun serhat kardeşim. Sakın sinme sakın korkma sakın geri adım atma. Polise düşen görev tetikçileri bulmak ama asıl olan azmettiricidir" ifadelerine yer verdi.

'BENİ VURANLAR YAKALANMADI AMA...'

Eski hakem ve spor yorumcusu Çakar paylaşımının devamında, "20 sene önce ben de belimden ve karnımda beş tane yemiştim beni vuran ve vurduran yakalanmadı ama rahat ol seninkiler yakalanacak" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradığını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullanmıştı.