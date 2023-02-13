Ahmet Nur Çebi, 128 saat sonra enkazdan çıkarılan Arda Övün ile telefonda görüştü

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, depremlerden etkilenen Beşiktaşlı Arda Can, Cenk ve Galatasaraylı Arda ile telefonda görüntülü olarak görüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 15:05
Ahmet Nur Çebi, 128 saat sonra enkazdan çıkarılan Arda Övün ile telefonda görüştü
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 128 saat sonra enkazdan kurtulan Arda Övün'le telefonda konuştu.

Beşiktaş Kulübünün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Adana Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği Başkanı Sitemkar Bolsoy'un ziyaret ettiği Arda Övün'le görüntülü konuşma gerçekleştiren Çebi, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Genç taraftarı çok sevdiğini ifade eden Çebi, yaşanan felakette bazı mutluluklar gerçekleştiğini ve bu mutluluklardan birisinin de Arda Övün olduğunu söyledi.

Arda Övün'ün Adana'da tedavi altında bulunduğu hastanedeki bir başka Beşiktaş taraftarı Cenk ve Galatasaray taraftarı Arda'yla da görüntülü konuşan Çebi, 3 depremzede genci Beşiktaş-Galatasaray derbisine davet etti.


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