Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı iddialarına yanıt: 'Bana böyle bir teklifle gelirse...'

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'nda olağanüstü seçim olması halinde aday olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Ahmet Nur Çebi, tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun 2022'de göreve geldiği sırada kendisinin herhangi bir desteğinin olmadığını açıklarken Ersin Düzen'e yaptığı açıklamada TFF Başkanlığı iddiaları üzerine de net konuştu.

Ferhat Gündoğdu

"FERHAT GÜNDOĞDU'YU HİÇ TANIMADIM"

"Ferhat Gündoğdu'nun 2022 yılında MHK Başkanı olduğu dönemde sizin dahliniz ya da tavsiyeniz oldu mu?" sorusuna yanıt veren Ahmet Nur Çebi, "Ferhat Gündoğdu'yu MHK Başkanı olana kadar hiç tanımadım. Nihat Özdemir, Ferhat Gündoğdu'yu düşündüklerini söylediğinde, "Araştırıp sorduysanız ve bu görevi yapacağına inanıyorsanız Türk futbolu için hayırlı olsun" dedim. Benim bir söylemim, tavsiyem ya da rızam olmadı; dahlim de olmadı" ifadelerini kullandı.

"BANA BÖYLE BİR TEKLİFLE GELİRSE..."

Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanlığı iddiaları üzerine gelen soruya, "TFF Başkanı olmayı düşünmüyorum. Bugüne kadar ağzımdan böyle bir açıklama çıkmadı. Böyle bir imada da bulunmadım. Kulüpler bu yönde konsensüs oluştururlarsa, 'Ahmet Nur Çebi, geçmiş tecrübesiyle Türk futboluna başkan olabilir' diye düşünüp bütün futbol ailesi birleşir ve bana böyle bir teklifle gelirse duyarsız kalmam" diyerek yanıt verdi.