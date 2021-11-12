Ahmet Nur Çebi: Pjanic'in bonservisini almak isteriz ama şartlara bağlı

12 Kasım 2021 Cuma, 15:48

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın Bosnalı yıldız futbolcusu Pjanic'in dünya çapında bir marka olduğunu, bonservisini almanın şartlara bağlı olduğunu söyledi. Çebi, "Pjanic dünya çapında bir marka, almayı arzu ederiz ama şartlara bağlı. Hiçbir zaman için boyunuzdan büyük işlere kalkışmayacaksınız. Boyumuzun içinde kalırsa inşallah" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Edirne'de özel bir okulun düzenlediği konferansa katılarak öğrencilerle buluştu. Okul girişinde Beşiktaşlı öğrencilerce çiçeklerle karşılanan Başkan Çebi, formalarını imzaladı. Konferans salonunda öğrencilere seslenen ve tavsiyelerde bulunan Çebi, burada soruları da yanıtladı. Çebi, bir öğrencinin 'Pjanic'in bonservisini almayı düşünür müsünüz?' şeklindeki sorusunu, 'almayı arzu ederiz ama şartlara bağlı' diyerek cevapladı. Siyah beyazlıların Bosnalı yıldız futbolcusu Miralem Pjanic'in, dünyaca ünlü bir marka olduğunu söyleyen Çebi, "Pjanic dünya çapında bir marka, almayı arzu ederiz ama şartlara bağlı. Hiçbir zaman için boyunuzdan büyük işlere kalkışmayacaksınız. Boyumuzun içinde kalırsa inşallah" dedi.

'BATSHUAYİ VE PJANİC'E ÇOK GÜVENİYORUM'

Batshuai ve Pjanic'in performansıyla ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Çebi, "İkisi de dünya çapında önemli futbolcular ama yaşanan sakatlıklardan dolayı tam konsantre olmadıklarını düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra olur çünkü hedef rakiplerimizi yenmek. İkisine de çok güveniyorum" diye konuştu. Futbolcuların takımlarına faydalı olmasının sadece meşhur olmasıyla söz konusu olamayacağını ifade eden Çebi, "Futbolcuların takımlarına faydalı olabilmesi, onların sadece meşhur olmasıyla söz konusu olamaz. Gelen futbolcunun karakteri, mizacı, oynadığı futbolun yanında size uyum sağlayacak ve siz de onu ailenizden biri gibi kucaklamayı bilemezseniz, dışarıda kalırsa, faydasını göremezsiniz. Dolayısıyla iyi bir futbolcu seçeceksiniz, nasıl oynadığına bakacaksınız sonra ahlakına ve karakterine bakacaksınız. Bunların hepsinden sınıftan geçtiyse, buraya geldiğinde siz onu kucaklamayı bileceksiniz. Eğer kucaklamayı başaramazsanız o güzelim güller solup gider, size de faydası olmaz" şeklinde konuştu.

Okuldaki öğrencilere de amaçlarının peşinden koşmalarını ve çalışmalarını tavsiye den Çebi, "Beşiktaş Kulübü'ne başkan olmayı arzu ediyordum, bu bir amaçtı, bu amacımı elde ettim. Çok şükür Allah'ıma. Sonuçta size tavsiye edebileceğim tek bir şey var. İsteyeceksiniz ama yetmiyor, inanacaksınız o da yetmiyor, çalışacaksınız. Bir şeyi istiyorsanız çalışacaksınız. Kimse size hazır şekilde elinize vermeyecek. Size hazır verilen tek bir şey vardır; annenizin, babanızın evinizde size verdiği bir tabak yemek. Bunun dışındakilerin hepsini zorlayarak alacaksınız. Bunu sakın unutmayın" ifadelerini kullandı.