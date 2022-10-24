Ahmet Nur Çebi'den hakem tepkisi: Bağırmak için geç kaldınız
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atakaş Hatayspor maçı öncesi canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atakaş Hatayspor maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Çebi'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
"Hatay, hoşgörü konusunda dünyaya örnek olabilecek bir ilimiz. Bu özelliğin spora da yansıması gerektiğini düşünüyorum. Hatay, bu konuda bize örnek olabilir. Hatay'da olduğu gibi herkes birbirine sevgiyle yaklaşmalı. Ancak hakemler konusunda hoşgörü olmaz. Onlar adaleti sağlıyorlar ve dikkatli olmalılar."
"Ben daha önce hakemler değişmeli demiştim. Birkaçı değişse de daha sonra geri getirildiler. Bunu anlamlandıramıyorum. Eski hakemlerin dönmesine kimse ses çıkarmadı, şimdi bağırmak için geç kaldılar ve sürekli serzenişte bulunuyorlar."
"Galatasaray haksızlığa uğradığını iddia ederek serzenişte bulunuyor, muhtemelen canları yanmıştır. Ancak umuyorum bu süreç, Beşiktaş maçına yansımaz. Her iki taraf için de maç bittiğinde hakemlerden şikayet etmedikleri bir ortam olmasını diliyorum."
"Birinin bugün canı yandı diyip, eyyamcılık yapıp, öteki maçta o takıma sahip çıkmak gibi bir sonuçla umarım karşılaşmayız."
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