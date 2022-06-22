Ahmetcan Kaplan'a Lille talip oldu
Fransa'nın köklü kulübü Lille, Ahmetcan Kaplan için Trabzonspor'a 5 milyon Euro üzerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor
Trabzonspor 'da şampiyonluk sürecinde takımın öne çıkan isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor.
Başkan Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, resmi olarak kulübe ulaşan tek teklifin Ahmet Can Kaplan için olduğunu duyurmuştu. Lokomotiv Moskova, Fırtına'nın genç oyuncu için belirlediği bonservis bedelinin oldukça altında bir rakamla kapıyı çalmıştı.
Bu teklifi değerlendirmeye almayan Karadeniz ekibinde Ahmet Can Kaplan'a şimde de Fransızlar talip oldu.
Yönetim de sıcak bakıyor
Lille Kulübü, Ahmetcan Kaplan için Trabzonspor'a 5 milyon Euro üzerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Fransız medyasının önde gelen kuruluşlarından biri olan 'Footmercato' Lille'in oyuncuyu takıma kazandırmayı çok istediğini yazdı.
Savunmanın göbeğinde yaşanan sakatlıklar sonrası şans bulan ve oldukça dikkat çekici bir performans sergileyen Ahmet Can, 13 lig maçında oynadı.
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