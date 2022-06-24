Ahmetcan Kaplan'a Wolfsburg kancası

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un 19 yaşındaki savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan'a Almanya Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Wolfsburg'un talip olduğu öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2022 Cuma, 13:59
Ahmetcan Kaplan'a Wolfsburg kancası
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Trabzonspor'da takımın öne çıkan isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor.

Almanya'dan Bild'in haberine göre; Wolfsburg, Ahmetcan Kaplan'ı yakından takip ediyor. 19 yaşındaki Ahmetcan için 'süper yetenek' vurgusu yapılırken, geleceğinin çok parlak olduğu ve şampiyonluk sezonunda Trabzonspor formasıyla 13 lig maçına çıktığı belirtildi.

TRABZONSPOR'UN BEKLENTİSİ

Rusya'dan Lokomotiv Moskova'nın 2.5 milyon euro teklif ettiği Ahmetcan konusunda Trabzonspor'un beklentisi en az 5-6 milyon Euro ve sonraki satıştan pay.


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