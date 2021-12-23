Ahu Özyurt "Kararı daha önce aldık"

23 Aralık 2021 Perşembe, 21:26

Galatasaray'da istifalara bir yenisi daha eklendi. Galatasaray Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Özyurt, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile istifa ettiğini duyurdu.

Sarı kırmızılı takımda başkan yardımcısı Rezan Epözdemir 15 Aralık'ta, genel sekreterlik görevini yürüten Şükrü Köksal Ünlü ise 16 Aralık'ta görevi bırakmışlardı.

İstifasının ardından Radyo Gol'den Hasan Hüseyin Alimoğlu'na konuşan Ahu Özyurt şu ifadeleri kullandı:

"Kararı daha önce aldık. Bu kararın Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü'nün istifaları ile alakası yok. Başkan ve Hande Başev yeni bir yapı kurmaya çalışıyor. Hepsini tanımaktan çok memnunum."

Galatasaray'ın 19 Haziran'da yapılan genel kurulunda Burak Elmas başkanlığa seçilmiş, yeni yönetim 19 Ağustos'ta Ahu Özyurt'u kurumsal iletişim direktörlüğü görevine getirmişti