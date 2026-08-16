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Ajax'a kendi evinde Heerenveen çelmesi!

Ajax'a kendi evinde Heerenveen çelmesi!

16.08.2026 20:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Ajax'a kendi evinde Heerenveen çelmesi!

Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Heerenveen ile 2-2 berabere kaldı.
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Hollanda Eredivisie'nin 2. haftasında Ajax ile Heerenveen, Johan Cruijff Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Ajax, 7. dakikada Klaverboer'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekip, 33. dakikada Abdellah Ouazane'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.

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Heerenveen, ilk yarının son dakikalarında Trenskow'un kaydettiği golle umutlandı ve devreye 2-1'lik skorla gidildi.

İkinci yarıda baskısını artıran konuk ekip, 82. dakikada M. Rivera'nın attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golünü bulamayınca mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

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