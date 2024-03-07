Ajax - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ajax, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmasında sahasında Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu heyecanı başlıyor.
John van 't Schip yönetimindeki Ajax, sahasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
AJAX - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
AJAX - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Arnavut hakem Enea Jorgji'nin yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan ve TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.
Ajax, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki son maçında deplasmanda Bodo/Glimt'i 2-1 mağlup etmişti.
Aston Villa ise deplasmanda Zrinjski ile 1-1 berabere kalmıştı.
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