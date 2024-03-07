Ajax - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ajax, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmasında sahasında Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 10:51
Ajax - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu heyecanı başlıyor.

John van 't Schip yönetimindeki Ajax, sahasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

AJAX - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

AJAX - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Arnavut hakem Enea Jorgji'nin yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan ve TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.

Ajax, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki son maçında deplasmanda Bodo/Glimt'i 2-1 mağlup etmişti.

Aston Villa ise deplasmanda Zrinjski ile 1-1 berabere kalmıştı.


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