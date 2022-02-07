Ajax Futbol Direktörü Overmars, 'uygunsuz mesajlar' nedeniyle kulüpten kovuldu
Ajax'taki futbol direktörü görevine 2012 yılında başlayan 48 yaşındaki Marc Overmars, kulüpteki kadın çalışanlara attığı taciz mesajlarının ortaya çıkmasının ardından gönderildi.
Hollanda'nın lokomotif kulüplerinden Ajax, taciz mesajlarıyla çalkalanıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan, Arsenal ile Ajax’ın formalarını giymiş, Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Marc Overmars’ın kadın çalışanlara uygunsuz mesajları nedeniyle kulüp kararını açıkladı.
Ajax’ın resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Futbol Direktörü Marc Overmars kulüpten ayrılacak. Son günlerde denetleme kurulu ve CEO Edwin van der Sar’ın yaptığı görüşmelerden sonra bu karar alındı ve Overmars’a iletildi. Kulüpten ayrılma kararının altında, uzun bir süre boyunca birkaç kadın meslektaşına gönderilen bir dizi uygunsuz mesaj yatıyor” ifadeleri kullanıldı.
“ÇİZGİYİ AŞTIĞIMIN FARKINDA DEĞİLDİM”
2012 yazından bu yana görevde olan eski Ajax, Arsenal ve Barcelona orta saha oyuncusu Overmars, davranışının ‘kabul edilemez’ olduğunu kabul etti ve özür diledi.
48 yaşındaki Overmars, “Utanıyorum. Maalesef bu konuda çizgiyi aştığımın farkında değildim. Özür dilerim. Kesinlikle benim durumumdaki biri için bu davranış kabul edilemez. Ajax’tan ayrılmak dışında seçenek yok” diye konuştu.
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