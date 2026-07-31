Ajax, Julian Brandt'ı kadrosuna kattı

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax, Alman yıldız Julian Brandt'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsünde bulunan 30 yaşındaki hücum oyuncusuyla anlaşma sağlandığı belirtildi. Brandt'ın Ajax ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı ve anlaşmanın hemen yürürlüğe girdiği ifade edilirken, sözleşmenin 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli olacağı aktarıldı.

2 Mayıs 1996 tarihinde Bremen'de dünyaya gelen Julian Brandt, son yedi sezonunu Borussia Dortmund'da geçirdi. Kariyerinde daha önce altı sezon Bayer Leverkusen forması da giyen tecrübeli futbolcu, Almanya Milli Takımı ile bugüne kadar 48 kez görev aldı.

Transferin ardından değerlendirmelerde bulunan Ajax Futbol Direktörü Jordi Cruijff, "Julian Ajax'ı tercih etti ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisiyle birkaç aydır görüşmeler yürütüyorduk. Ayrıca başka kulüplerden de teklif alma ve onlara imza atma fırsatı vardı. Julian'ın transferiyle birlikte önemli uluslararası deneyime sahip, üst düzey kalitede ve harika bir karaktere sahip bir oyuncuyu kadromuza katıyoruz. Takımımıza ciddi bir kalite katacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.