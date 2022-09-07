Ajax - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği İskoç kulüp Rangers FC, deplasmanda Hollanda Ligi ekibi Ajax'a konuk olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı devam ediyor.
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Ajax, deplamanda Ajax'ın rakibi olacak.
Saat 19:45'te başlayacak zorlu mücadele, TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Ajax, grubun ikinci hafta maçlarında deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak.
Rangers ise kendi sahasında Napoli'yi ağırlayacak.
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