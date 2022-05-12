Ajax, yeni teknik direktörünü açıkladı

12 Mayıs 2022 Perşembe, 17:31

Ajax, gelecek sezon İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ı çalıştıracak olan teknik direktör Erik ten Hag'ın yerini doldurdu.

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, Club Brugge'ün teknik direktörü Alfred Schreuder için hem Belçika kulübü hem de 49 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandığı belirtildi.

Ajax ayrıca, Schreuder'in iki yıllık sözleşmeye imza atacağını ve kontratta bir yıl da opsiyon maddesi olacağını duyurdu.

HOLLANDALI HOCA ALFRED SCHREUDER

Saha kenarındaki kariyerine 2009'da Eredivisie ekiplerinden Vitesse takımında asistan olarak başlayan Schreuder, Ocak 2018'den Haziran 2019'a kadar Ajax takımında ve 2020-2021 sezonunda İspanya'nın Barcelona takımında asistanlık yaptı.

Schreuder, 2014-2015 sezonunda Eredivisie ekibi Twente, 2019-2020 sezonunda Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Hoffenheim ve 2022 Ocak'tan bu yana Belçika ekibi Club Brugge'de teknik direktörlük görevini üstlendi.