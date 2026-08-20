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'Aklınıza ne gelirse yaparız' demişti: PFDK'den Mahmut Uslu'ya ceza!

'Aklınıza ne gelirse yaparız' demişti: PFDK'den Mahmut Uslu'ya ceza!

20.08.2026 18:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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'Aklınıza ne gelirse yaparız' demişti: PFDK'den Mahmut Uslu'ya ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamalarda nedeniyle Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya ceza verdi.

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PFDK, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya 15 gün hak mahrumiyeti ve 2.5 milyon TL para cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mahmut Uslu, hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

Uslu, Fenerbahçe'nin maçta iki penaltısının verilmediğini savunarak, özellikle Talisca'nın ceza sahasında elle oynama pozisyonunun penaltı ve kırmızı kart gerektirdiğini söyledi.

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"İKİ PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Uslu, "Bugün yaklaşık iki tane penaltımız verilmedi. Özellikle Talisca'nın vurduğu top, kol çok açık; penaltı ve kırmızı kart, kitap öyle yazıyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin iyi oynamadığını da kabul eden Uslu, buna rağmen hakem kararlarının kabul edilemez olduğunu savundu.

"AKLINIZA NE GELİRSE YAPARIZ"

Uslu'nun açıklamalarında en çok dikkat çeken bölüm ise tedbir ifadeleri oldu.

Deneyimli yönetici, "Bu tür şeyler artık olmasın, her türlü tedbir alırız" derken, kendisine "Tedbir alırız" sözleriyle neyi kastettiği sorulduğunda, "Aklınıza ne gelirse yaparız. Aklınıza ne gelebiliyorsa yani ligle ilgili, Fenerbahçe'yle kimse artık oynamaması lazım" diye konuştu.

İlgili Konular: #fenerbahçe #PFDK #Mahmut Uslu

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