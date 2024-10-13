Akşam yemeğinde buluştular, F.Bahçe’nin ve ligin son durumunu masaya yatırdılar

Yayınlanma: 13.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.10.2024 - 04:00

Koç ile Portekizli çalıştırıcı, asbaşkan Acun Ilıcalı’nın da katılımıyla Nişantaşı’nda bir mekânda akşam yemeğinde buluştu. Tecrübeli hocanın bu zirvede, sezon başından bu yana takımın performansıyla ilgili görüşlerini ve birçok detayı elindeki analizlerle birlikte Ali Koç’a aktardığı öğrenildi. Mourinho’nun görüşmede Süper Lig’in genel seyri ve özellikle hakem kararları hakkında fikirlerini paylaştığı bildirildi. 61 yaşındaki teknik adamın, yönetimin sunduğu çalışma ortamından çok memnun olduğunu dile getirdiği kaydedildi.

‘İRFAN CAN-OSAYİ KALACAK’



F.Bahçe’de yanıtı merak edilen konulardan biri olan İrfan Can Kahveci ve Osayi’nin geleceği hakkında en net açıklama geldi. Sarı-Lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı, “Biz ikisiyle de görüşüyoruz. Bırakmak aklımızın ucundan geçmez ama fiyatta enteresan şeyler olur ya da adamın ailevi bir sorunu olur gitmek isterse onu bilemem. İkisini de hem biz hem de hocamız çok tutuyor. Uzun yıllar beraber olmak istiyoruz” dedi. Mourinho’nun, Ali Koç ile yaptığı görüşmede de iki oyuncunun takımda kalmasını istediğini, yeni sözleşme konusunun hızlı şekilde çözülmesinin motivasyon adına önemli olacağını aktardığı bildirildi.

