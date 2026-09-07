Alanyaspor'a Rizespor deplasmanında tek gol yetti!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, Alanyaspor'u konuk etti.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazandı.
Rize'de oynanan müsabakanın ilk yarısında fileler havalanmazken soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.
TEK GOLLE KAZANDI
Konuk ekip, Zakaria Ariss'in 70. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti.
Mücadelenin kalan anlarında üstünlüğünü koruyan Alanyaspor, Rizespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Üç puanı hanesine yazdıran Corendon Alanyaspor 7 puana yükselirken Çaykur Rizespor 6 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor'a konuk olacak. Corendon Alanyaspor ise Göztepe'yi ağırlayacak.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Süleyman Özay, Murat Şener
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi (Dk. 83 Bakayoko), Sagnan, Ariss (Dk. 83 Mebude), Taylan Antalyalı (Dk. 76 Doicaru), Ahmed Kutucu, Laçi (Dk. 76 Varesanovic), Olawoyin, Emrecan Bulut (Dk. 65 Mihaila), Sowe
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy (Dk. 81 Bedirhan Özyurt), Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan (Dk. 81 Hwang), Fernandes (Dk. 57 Meschack), Hagi (Dk. 40 Yusuf Özdemir), Arda Usluoğlu (Dk. 58 Ben Ali)
Gol: Dk. 70 Ariss (Kendi kalesine) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Mocsi (Çaykur Rizespor), Dk. 87 Meschack (Corendon Alanyaspor)