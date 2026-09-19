Alanyaspor, Çorum FK deplasmanında kazandı

Trendyol Süper Lig’in 6. Haftasında Arca Çorum FK ile Corendon Alanyaspor, Çorum Şehir Stadı’nda karşılaştı. Akdeniz ekibi, deplasmanda 2-1'lik skorla kazandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Gaius Makouta ve 78. dakikada Arda Usluoğlu attı. Çorum FK'nin tek golü ise 76. dakikada Jesus Ramirez attı.
Bu sonucun ardından Alanyaspor, 11 puana yükseldi. Alanyaspor, milli aranın ardından Erzurumspor ile sahasında karşılaşacak.
7 puanda kalan Çorum FK, ligin 7. haftasında Gaziantep FK deplasmanına gidecek.