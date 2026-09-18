Alanyaspor'dan Göztepe maçının hakemine tepki

Corendon Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan Göztepe maçındaki hakem kararlarına tepki gösterildi. Maçta verilmeyen 2 penaltının 2 puanın kaybedilmesine neden olduğu öne sürüldü.

Alanyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, 12 Eylül günü oynanan Göztepe maçındaki hakem kararlarına tepki gösterildi.

2-2 sonuçlanan karşılaşmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evimizde oynadığımız Göztepe karşılaşmasında, mücadelenin hakemi Ozan Ergün'ün aleyhimize verdiği tartışmalı kararlar ve ceza sahası içindeki 2 net penaltımızı es geçmesi doğrudan 2 puanımıza mal olmuştur. Söz konusu karşılaşmada yaşanan bariz hatalar, maçın sonucunu açıkça kulübümüz aleyhine etkilemiştir. Mücadelenin 51. dakikasında ceza sahası içinde her ne kadar top rakip oyuncunun dizinden sekerek koluna gelmiş olsa da Göztepeli futbolcunun kapalı olan kolunu açarak doğal konumunu bozduğu ve topun yönünü engellediği aşikârdır; karşılaşmanın hakemi bu açık ayrıntıyı süzememiştir. Karşılaşmanın 84. dakikasında yaşanan pozisyonda ise tartışmaya yer bırakmayacak bir penaltı kararı verilmesi gerekirken hakem bir kez daha devam kararı almıştır. Rakip futbolcunun topla oynama niyeti olmaksızın; sol ayağını, elini ve vücudunu kullanarak hücum oyuncumuz İbrahim'e ceza sahası içinde yaptığı kasıtlı müdahale son derece açıktır. Görüş açısı tamamen açık olmasına ve ihlalin saniyelerce sürmesine rağmen bu penaltının verilmemesinin futbol kuralları çerçevesinde hiçbir izahı bulunmamaktadır. Göztepe maçında çalınmayan düdüklerle kaybettiğimiz puanların ve takımımızın sahadaki emeğinin göz ardı edilmemesi adına; Merkez Hakem Kurulu'nun ve hakem camiasının tüm kulüplere eşit mesafede duran, adil ve dengeli yönetim anlayışını her daim hissettirmesini temenni ediyoruz."