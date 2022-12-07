Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

07 Aralık 2022 Çarşamba, 10:45

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada 3. hazırlık maçına çıkacak.

Antalya'da kamp yapan sarı-lacivertliler, Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanya Kırbıyık Holding Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalya'daki hazırlık karşılaşması S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe, Antalya kampı öncesi Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen Dostluk Kupası'nda İspanya Ligi La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villarreal ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaştı.

Sarı-lacivertli ekip, Rayo Valecano'yu 3-1, Villarreal ise 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe, Antalya'daki 2. ve son hazırlık maçını 10 Aralık Cumartesi günü İtalya Ligi Serie A takımlarından US Selernitana ile oynayacak.