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Alanyaspor hazırlık maçında Tikves ile yenişemedi

Alanyaspor hazırlık maçında Tikves ile yenişemedi

17.07.2026 09:26:00
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AA
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Alanyaspor hazırlık maçında Tikves ile yenişemedi

Alanyaspor, hazırlık maçında Kuzey Makedonya ekibi Tikves ile 2-2 berabere kaldı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'dan FC Tikves 1930 Kavadarci takımı ile 2-2 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Alanyaspor, Burdur MAKÜ Stadyumu'nda Tikves takımıyla karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısı Spasov ve penaltıdan Hadergjonaj'ın karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında Tikves takımının ve kendisinin ikinci golünü atan Spasov'a Alanyaspor, Duarte ile cevap verdi.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

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