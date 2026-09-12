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Alanyaspor ve Göztepe 4 gollü maçta yenişemedi

Alanyaspor ve Göztepe 4 gollü maçta yenişemedi

12.09.2026 22:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Alanyaspor ve Göztepe 4 gollü maçta yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'un Göztepe'yi konuk ettiği maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Corendon Alanyaspor'un golleri 63. dakikada Paulo Fernandes ve 75. dakikada Gaius Makouta'dan geldi. Göztepe'nin gollerini 28. dakikada Rhaldney ve 73. dakikada penaltıdan Juan kaydetti.

Bu sonuçla Corendon Alanyaspor puanını 8 yaptı. Göztepe 2 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Corendon Alanayspor deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak. Göztepe evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

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