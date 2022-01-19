Albert Riera, Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevine getirildi

19 Ocak 2022 Çarşamba, 17:30

2011-2014 arasında futbolcu olarak yer aldığı Galatasaray'da 2020-21 sezonunda teknik kadroda yardımcı antrenör olarak bulunan Riera, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

15 Nisan'da 40'ıncı yaş gününü kutlayacak olan Riera, "Galatasaray'dan teklif aldığımda yüreğimin sesini dinledim. Burası benim ikinci evim. Zaten yüzümdeki tebessümden de duygularımı anlayabilirsiniz" diye konuştu. Birlikte çalıştığı eski teknik direktör Fatih Terim ve ekibine destekleri için teşekkür eden İspanyol antrenör, gelmeden önce eski ekibiyle konuştuğunu dile getirerek, "Onlar da anlıyor ki, sevdiğim kulübe hizmet etmek istiyorum. Bu güven için de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"FUTBOLCULARIMIZ TEKNİK EKİBİN AKLINDAKİ SİSTEMİ RAHATLIKLA UYGULAYABİLECEK KALİTEYE SAHİP"



Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'e destek olmak istediğini belirten Albert Riera, "Domenec Torrent ile iki saat aralıksız futbol konuştuk. Takıma uyarlayabileceğimiz çok güzel fikirleri var. Futbolcularımızı ve Türk futbolunu yakından tanıdığımı hocamız da biliyor. Türkiye, Türk futbolu ve Galatasaray ile ilgili bilgilerimi paylaşarak kendisine destek olacağım. Kaliteli oyuncularımız var. Bazı takımlar, ellerindeki oyuncularla teknik ekibin istediği sistemi oynamakta zorlanır. Ama bizim futbolcularımız teknik ekibin aklındaki sistemi rahatlıkla uygulayabilecek kaliteye sahipler. Tek sıkıntı, istenilen sonuçlar alınamadığı için oluşmuş güven kaybı. Bu konuda taraftar desteği çok önemli. Galatasaray camiası, el ele takımın arkasında olursa kısa sürede toparlanıp iyi sonuçlar almaya başlayacağız. Özellikle önümüzdeki iki maç çok önemli" şeklinde konuştu.

Riera, UEFA Avrupa Ligi için ise "Avrupa maçları öncesinde önümüzdeki hafta gelen milli arayı çok iyi değerlendirip hocanın futbol mantalitesini oyunculara iyice yansıtıp gelişim göstereceğiz" yorumunu yaptı.

