Aleksander Ceferin son noktayı koydu! "Süper Lig konusu kapandı"
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, geçtiğimiz yıl birçok dünya devinin bir araya gelip kurduğu, tepkiler sonrası sadece Barcelona, Real Madrid ve Juventus'un geri adım atmadığı Avrupa Süper Lig projesinin artık tamamen bittiğini söyledi.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, geçtiğimiz yıl dev kulüplerin bir araya gelerek kurduğu ancak başarısız sonuçlandığı Avrupa Süper Lig projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
'Süper Lig projesiyle ilgili mahkeme kararı ne zaman çıkacak? Sonuç lehinize çıkarsa Real Madrid, Barcelona ve Juventus'a ceza verilecek mi?' sorusuna Ceferin, "Öncelikle bu proje hiç de süper değildi ve bu konu kapandı. Hem hukuki hem de ahlaki anlamda haklı olduğumuza eminim. Mahkemeyi kazanacağız." dedi.
Süper Lig projesini oluşturan takımların UEFA organizasyonlarında da oynamak istediklerini söyleyen başkan, "Onlar UEFA'nın bir tekel olduğunu söylüyor ama öyle değil. İsterlerse kendi turnuvalarında oynayabileceklerini söyledik. Ancak hem kendi turnuvalarını istemeleri hem de bizimkilerde oynamak istemeleri çok garip." ifadelerini kullandı.
Ceferin ayrıca, "Ancak benim için bu kapalı bir konu. Belki birileri devam etmek ister ancak dünyanın düz olduğu konusunda da ısrar edenler var ne yazık ki bunlar olması gereken sonucu değiştirmiyor." şeklinde konuştu.
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