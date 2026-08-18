Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aleksey Batrakov'dan Galatasaray açıklaması! Formaya imzayı attı...

Aleksey Batrakov'dan Galatasaray açıklaması! Formaya imzayı attı...

18.08.2026 22:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Aleksey Batrakov'dan Galatasaray açıklaması! Formaya imzayı attı...

Süper Lig ekibi Galatasaray'a transferinde sona yaklaşılan Rus futbolcu Aleksey Batrakov, Lokomotiv Moskova taraftarlarına açıklama yaptı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Galatasaray, yeni 10 numarası Aleksey Batrakov için artık son aşamaya geldi.

Sarı-kırmızılıların transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardığı Rus futbolcu, Rostov maçı kadrosuna alınmadı ve Galatasaray formasını imzaladı.

Image

"GALATASARAY'A TRANSFER OLACAĞIM"

Batrakov, tribünlere veda ettikten sonra şu ifadeleri kullandı.

"Şu anın tüm kulüp için hiç de kolay bir dönem olmadığını herkes anlıyor. Ne kadar endişelendiğinizi, üzüldüğünüzü biliyorum. Tüm takım da aynı şekilde üzülüyor ve herkes bu durumdan bir an önce çıkmak istiyor. Sizden ricam, bu zor dönemde takımı yalnız bırakmamanızdır. Sanırım herkes her şeyi okuyor, her şeyi anlıyor.

Her antrenmanda canımızı dişimize takıp ter döküyoruz. Sizden kulübümüzü aynı şekilde desteklemeye devam etmenizi rica ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim.

Sanırım hepiniz haberleri takip ediyor ve neler olduğunu biliyorsunuz... Büyük ihtimalle Galatasaray'a transfer olacağım.

Ben her zaman kendimi bir Avrupa liginde denemek istediğimi söylemiştim. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor ve bu benim hayalim."

GALATASARAY FORMASINI İMZALADI

Batrakov ayrıca Rostov - Lokomotiv Moskova maçı öncesinde kendisine uzatılan Galatasaray formasını imzaladı.

Rus futbolcunun sarı-kırmızılı formayla verdiği bu görüntü, transferde gelinen noktayı ortaya koydu.

Image

İlgili Konular: #galatasaray #imza #aleksey-batrakov

İlgili Haberler

Salih Yusuf Yazıcı Slovakya'da gümüş madalya kazandı!
Salih Yusuf Yazıcı Slovakya'da gümüş madalya kazandı! Milli güreşçi Salih Yusuf Yazıcı, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı: Fenerbahçe 1-1 Olympique Lyon
Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı: Fenerbahçe 1-1 Olympique Lyon Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kendi evinde ağırladığı Olympique Lyon ile 1-1 berabere kaldı.
Barcelona, Rodri transferini resmen açıkladı!
Barcelona, Rodri transferini resmen açıkladı! İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, Manchester City forması giyen 30 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Rodri ile sözleşme imzalandığını açıkladı.