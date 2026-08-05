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Aleksey Batrakov'dan Galatasaray sorusuna yanıt!

Aleksey Batrakov'dan Galatasaray sorusuna yanıt!

5.08.2026 20:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Aleksey Batrakov'dan Galatasaray sorusuna yanıt!

Transferde adı Galatasaray ile anılan Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki orta sahası Aleksey Batrakov, hakkındaki iddialar üzerine bir açıklama yaptı.
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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı ekipte oynama ihtimaliyle ilgili soruya yanıt verdi.

Lokomotiv Moskova'nın maçının ardından 21 yaşındaki futbolcuya karma alanda, "Galatasaray'da oynama ihtimalin var mı?" sorusu yöneltildi.

GALATASARAY SORUSUNA YANIT

Batrakov, bu soruya, "Şimdilik bilmiyorum" yanıtını verdi.

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Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Mihail Galaktionov, konuya ilişkin, "Batrakov, şu anda Lokomotiv'in oyuncusu. Transfer görüşmeleriyle ben ilgilenmiyorum. Bu soruyu kulüp yönetimine sormanız gerekiyor" açıklamasını yapmıştı.

Aleksey Batrakov'un eşi Irina Podshibyakina ise, "Onun hayali, başka bir yerde kendini denemek. Bu kulübü son derece minnettar ve burada her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır ancak hayali başka bir yerde devam edebilecek bir durum ortaya çıktığında bunu denemek" sözlerini sarf etmişti.

36 MAÇTA 29 GOLE KATKI

Lokomotiv Moskova forması altında geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 21 yaşındaki Batrakov, 17 gol attı ve 12 asist yaptı.  

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #aleksey-batrakov

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