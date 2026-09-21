Aleksey Batrakov'dan Galatasaray yanıtı: 'Hayalimi gerçekleştirdim'

Galatasaray'ın sezon başında Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı kampında açıklamalarda bulundu.

21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımdaki ilk dönemini, İstanbul'a alışma sürecini ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk deneyimini anlattı.

"EN BASİT KELİMELERİ ÖĞRENDİM"

İstanbul'a alışma sürecinden bahseden Batrakov, şu ana kadar birkaç Türkçe kelime öğrendiğini belirtti. Rus futbolcu, 15 yıl boyunca aynı kulübün bünyesinde bulunmasının ardından ülke, şehir ve takım değiştirmenin kolay olmadığını söyledi.

Batrakov, "En basit kelimeleri öğrendim: 'merhaba', 'tamam', 'günaydın'. Şimdilik sadece bunlar. Şu anda daha çok İngilizce'ye odaklanıyorum çünkü hemen yeni bir ortama girdim. 15 yıl boyunca aynı kulüpte, aynı yapı içinde bulundum ve bir anda ülke, şehir ve takım değiştirmek kolay değil" dedi.

"İSTANBUL'DA ÇOK SIK TANINIYORUM"

İstanbul'da insanların futbola olan ilgisine dikkat çeken Batrakov, Moskova'da daha rahat dolaşabildiğini ancak İstanbul'da gözlük ve şapka takmasına rağmen sık sık tanındığını ifade etti.

Batrakov, "Orada çok zor. Moskova'da Lokomotiv'de oynarken gözlüksüz ve şapkasız rahatça dışarı çıkıp gezebiliyordum. Orada ise gözlük ve şapka taksanız bile çok sık tanınıyorsunuz. Bu açıdan zor. Herkes futbolla ilgileniyor" diye konuştu.

"ÜÇ KEZ KEBAP YEDİM"

Türkiye'deki yemek kültürüne de değinen Batrakov, İstanbul'a gelişinin ilk haftasında üç kez kebap yediğini söyledi.

Batrakov, "İlk hafta üç kez restorana gittim ve kebap yedim. Şimdi biraz daha sakinim. Evimizi düzenledik, eşim yemek yapıyor, ailem de ziyarete geldi. Tesislerde de tabii ki yemek veriliyor" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİM GERÇEK OLDU"

Galatasaray formasıyla Türkiye'deki ilk maçını ve Şampiyonlar Ligi deneyimini değerlendiren Batrakov, Devler Ligi'nde sahaya çıkmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Batrakov, "Muhtemelen Türkiye şampiyonasındaki Galatasaray formasıyla ilk maçım ve tabii ki Şampiyonlar Ligi. Daha önce de söylediğim gibi küçük hayalim gerçekleşti. Hala tam olarak inanabiliyorum diyemem. İnanılmaz duygular, atmosfer tarif edilemez. Bence Türkiye'de bir maça hiç gitmediyseniz, gördüğünüz veya bulunduğunuz herhangi bir şeyle karşılaştırmak zor" dedi.

"TORREIRA BANA DESTEK OLDU"

Galatasaray'daki adaptasyon sürecinde takım arkadaşlarının kendisine yardımcı olduğunu belirten genç futbolcu, özellikle Lucas Torreira'nın kendisine destek olduğunu anlattı.

Batrakov, "Günlük hayat açısından herkes çok yardımsever. Saha dışında veya sahada herhangi bir yardıma ihtiyacım olursa yardımcı olabileceklerini söylediler. Lucas Torreira özellikle yanıma geldi, beni cesaretlendirdi ve 'Bir şey olursa beni ara, bana yaz' dedi" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYMEK BENİM İÇİN ŞEREF"

Rusya Milli Takımı kampına katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Batrakov, hangi kulüpte oynadığının milli takım formasına bakışını değiştirmediğini söyledi.

Batrakov, "Her zamanki gibi iyi bir ruh haliyle geldim. Genel olarak her zaman söylüyorum, milli takımın renklerini savunmak benim için bir onur. Lokomotiv'de, Galatasaray'da veya başka bir yerde olmam fark etmez. Benim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

"MOSKOVA'YI VE ARKADAŞLARIMI ÖZLEDİM"

Yaklaşık bir aydır Rusya'da bulunmadığını belirten Batrakov, Moskova'yı, arkadaşlarını, eski takımını ve atmosferi özlediğini ifade etti.

Batrakov, "Ayrıca, bir aydır Rusya'da değildim ve Moskova'yı, arkadaşlarımı, takımı ve atmosferi özledim. Bu yüzden katılmaktan mutluyum" dedi.

"HEDEFİM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL ATMAK"

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçının ardından sıradaki küçük hedefinin ne olduğu sorulan Batrakov, gol atmak istediğini söyledi.

Soru: "Küçük bir hayalinin gerçekleştiğini söyledin. Sıradaki küçük hayalin ne?"

Batrakov: "Küçük mü? Yoksa büyük hedef mi? O zaman küçük hedef diyelim. Muhtemelen Şampiyonlar Ligi'nde gol atmak. Bilmiyorum, bu da klişe olabilir ama öyle olsun."

"OYUNDA OLMAM BİLE HARİKA"

Meşhur bilgisayar oyunu EA Sports FC 27'de kendi görüntüsünün yer almasıyla ilgili de konuşan Batrakov, oyunda bulunmasının kendisi için güzel olduğunu ancak karakterinin nasıl göründüğünü fazla önemsemediğini dile getirdi. Batrakov'un oyundaki görüntüsü kısa süre önce sosyal medyada da gündem olmuştu.

Batarkov, "Oyunda yüzümün nasıl göründüğü umurumda değil. Bunu hiç düşünmedim bile. Şimdi her şeyi yeniden yapmışlar gibi görünüyor ama genel olarak çok saçma. Her şey çok dağınıktı ve ben de kendim paylaşmaya karar verdim. Ama gerçekten umurumda değil. Oyunda olmam bile harika. Doğru, nedense kartta henüz fotoğraf yok ama bir tür başarı elde edilmiş olması da güzel" dedi.

Çocukluğundan beri futbol simülasyon oyunlarında kendisiyle oynamanın farklı bir deneyim olduğunu belirten Batrakov, henüz EA FC 27'yi oynama fırsatı bulamadığını söyledi.

Batrakov, "Henüz FC 27'yi oynama fırsatım olmadı, belki yakın gelecekte oynarım" ifadelerini kullandı.