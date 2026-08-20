Aleksey Batrakov'dan imza sonrası ilk açıklama: 'Şampiyonlar Ligi'nde oynamak hayaldi'

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile yeni transfer Aleksey Batrakov, sarı kırmızılı kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, yaptığı açıklamada, "Aleksey bugünden itibaren Galatasaray formasıyla mücadelesini sürdürecek. Galatasaray'a güç katacak. Şampiyonlar Ligi'nde ve ligdeki başarımızda büyük katkı verecek. Galatasaray'a hoşgeldin diyorum. İnşallah uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek bir kardeşimiz. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"AMACIM TAKIMA KUPALAR KAZANDIRMAK"

Aleksey Batrakov'un açıklamaları şu şekilde:

"Benim için Avrupa'da oynamak, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek bir hayaldi. Bunu zaten söyledim. Takımın benimle birlikte birçok kupa kazanması için elimden gelen her şeyi yapacağım."

"Amacım takıma kupalar kazandırmak ve ligde liderliği bırakmamaya yardımcı olmak."

"TARAFTARLARIMNIZIN BANA DESTEK OLMASI..."

"Taraftarlarımızın bana destek olmaları ve benim için endişelenmeleri çok mutlu ediyor. Ancak, sahada en iyi performansımı da göstermem gerekiyor."