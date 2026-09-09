Aleksey Batrakov'dan transfer itirafı: 'PSG benimle ilgileniyordu ancak...'

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, YouTube'da yayın yapan Nobel kanalına özel açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın yeni Rus 10 numarası, transfer sürecinden Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisine, Galatasaray'daki hedeflerinden gelecekteki Barcelona hayaline kadar birçok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Batrakov, Galatasaray'a transfer olmadan önce Paris Saint-Germain'in kendisiyle ilgilendiğini doğrularken, sarı-kırmızılı takıma geldiği için pişmanlık yaşamadığını belirtti. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 2 karşılaşmada forma giyerken, bunların 1'inde ilk 11'de görev yaptı.

"PSG HABERLERİ SÖYLENTİ DEĞİLDİ"

PSG'nin kendisine olan ilgisinin gerçek olduğunu söyleyen Batrakov, transferin kendi kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı gerçekleşmediğini ifade etti.

Batrakov, "PSG haberleri söylenti değildi. Temsilcilerim, PSG'nin temsilcileriyle temas halindeydi. Bu doğru. Bana ilgi duyuyor gibiydiler ama benim kontrolüm dışında nedenlerden dolayı işler yolunda gitmedi. Ancak üzgün değilim. Galatasaray'a geldiğim için inanılmaz mutluyum" dedi.

Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev de PSG'nin yanı sıra Napoli, Como ve Monaco'nun da oyuncusuyla ilgilendiğini açıkladı.

Kuzmichev, "Herkes PSG'yi zaten duymuştu ama Napoli, Como, Monaco kulüpleri de Batrakov ile ilgilenmişti" dedi.

"GALATASARAY ÇOK BÜYÜK KULÜP"

Galatasaray'a transfer olurken herhangi bir tereddüt yaşamadığını belirten Batrakov, Leroy Sane ve Victor Osimhen ile aynı takımda bulunmanın kendisi için özel olduğunu söyledi.

Batrakov, "Galatasaray'a gelirken en ufak bir şüphem olmadı. Çok büyük kulüp. Ayrıca size şöyle söyleyeyim. Eskiden Leroy Sane ve Osimhen'i televizyondan izlerdim. Şimdi onlarla aynı soyunma odasını paylaşıyorum. Bu harika bir şey. Galatasaray'ın beni transfer ettiğine pişman olmaması için her şeyimi vereceğim" diye konuştu.

"ÖNCELİĞİM GALATASARAY'DA KENDİMİ KANITLAMAK"

Rus futbolcu, Galatasaray'ın kendi ülkesindeki kulüplerden daha büyük olduğunu düşündüğünü belirterek Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalinin transfer kararında önemli rol oynadığını dile getirdi.

Batrakov, "Öncelikli hedefim Galatasaray'da kendimi kanıtlamak. Galatasaray, Rusya'nın tüm kulüplerinden daha büyük. Benim için Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bir hayaldi. Galatasaray'ın kadrosundaki oyuncular da beni cezbetti" dedi.

"HAYALİM BARCELONA"

Batrakov, Galatasaray ile kazanacağı kupalar ve Şampiyonlar Ligi'nde elde edeceği başarıların ardından kariyerinde Barcelona'ya gitmeyi hedeflediğini açıkladı.

Rus futbolcu, "Galatasaray ile kupalar kazanmak, Şampiyonlar Ligi'nde mümkün olduğunca ileri gitmek ve ardından belki de hayalim olan Barcelona'ya doğru bir adım atmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİM ÇÜNKÜ..."

Rus oyuncu, yaklaşık bir yıl önce Suudi Arabistan'dan astronomik maaş içeren bir teklif aldığı iddiasına ilişkin de konuştu.

Batrakov, "Hatırladığım ve bildiğim kadarıyla birkaç kulüp ilgilendi ama o dönemde tabii ki reddettim çünkü Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak bir Avrupa takımından teklif gelmesini bekliyordum. Çünkü bu benim için her şeyden önce bir hayaldi" dedi.

EŞİNDEN TRANSFER SÜRECİNE DAİR AÇIKLAMA

Batrakov'un eşi Irina Podshibyakina da Galatasaray tercihinin arka planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irina Podshibyakina, "Galatasaray'ın Aleksey'e olan ciddi ilgisini gördüğünde, bu onun için oldukça ikna edici oldu. Zaten Galatasaray'ı düşünüyordu; daha önce de birçok kez ifade ettiği gibi, Şampiyonlar Ligi önemli bir etkendi. Bunun yanı sıra, daha önce farklı büyük ve tanınmış kulüplerde forma giymiş oyuncuların takımda bulunması da kararında rol oynadı. Kendisi için yeni bir meydan okuma arıyordu" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İSTEDİĞİ RAKİPLER

Batrakov'un Şampiyonlar Ligi kurası çekilmeden önce karşılaşmak istediği takımların da belli olduğu belirtildi. Rus 10 numaranın istediği rakipler arasında Celtic, AEK, Napoli, Villarreal, Manchester United, Borussia Dortmund, Barcelona ve PSG yer aldı.