Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Peki, Aleksey Batrakov kimdir? Aleksey Batrakov kaç yaşında, nereli? Aleksey Batrakov hangi mevkide oynuyor?

ALEKSEY BATRAKOV KİMDİR?

Aleksey Andreevich Batrakov, 2005 yılında Moskova yakınlarındaki Orekhovo-Zuyevo'da doğdu. Batrakov, küçük yaşlardan itibaren mahallesinde futbol oynayarak futbola ilgi duymaya başladı. Ailesi onu futsal kursuna yazdırdı ve 2011 yılında, henüz 6 yaşındayken, FC Lokomotiv Akademisi'ne katılarak her yaş grubunda ilerledi.

ALEKSEY BATRAKOV HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

FC Lokomotiv Moskova Akademisi mezunu olan oyuncu, FC Lokomotiv Moskova kadrosunun bir parçası olarak çeşitli gençlik turnuvalarında öne çıktı. 2020/21 sezonunda takımla Gençler Futbol Ligi 2'yi (YFL-2) kazandı ve 2023 sezonunda Rusya Gençler Futbol Ligi'nde zafere ulaştı. Olağanüstü performansları ona turnuvanın En İyi Oyuncusu ödülünü ve sezonun En İyi Oyun Kurucusu unvanını kazandırdı. Etkileyici bir şekilde, 17 maçta 9 gol ve 12 asist kaydederek "gol artı asist" kategorisinde birinciliği paylaştı.

2023 yazında FC Lokomotiv'in A takımıyla antrenmanlara başladı ve hazırlık maçlarında yer alarak FC Volgar Astrakhan'a karşı gol attı. 29 Aralık 2023'te Batrakov, Lokomotiv Moskova ile 2027'ye kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı.

Batrakov geride kalan sezonda 14 gol attı.