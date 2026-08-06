Aleksey Batrakov'un menajerinden Galatasaray açıklaması: 'Elimde olan tek şey...'

Lokomotiv Moskova forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Aleksey Batrakov için Rus oyuncunun menajerinden açıklama yaptı.

Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, "Lokomotiv Moskova'nın elinde, Galatasaray'dan Batrakov için görüşmelere başlama niyetini belirten bir mektup var. Herhangi bir transfer teklifi değil, sadece bir niyet mektubu. Bunun dışında yazılan her şey spekülasyondan ibaret" dedi.

"ELİMDE OLAN TEK ŞEY..."

Lokomotiv Moskova'nın Galatasaray'ın bu teklifine ne yanıt verdiği sorusuna cevap veren Kuzmichev, "Bugün itibarıyla, Lokomotiv Moskova'nın nasıl bir yanıt verdiğine dair elimde bir bilgi yok. Şu ana kadar elimde olan tek şey, Galatasaray'dan gelen mektup" diye konuştu.

Batrakov transferinde komisyon istediğine yönelik haberlere cevap veren Kuzmichev, "7-8 milyon Euro komisyon istediğim yönündeki iddialar saçmalık. Bunu nasıl hayal edebiliyorsunuz? Büyük bir transfer için böyle bir menajer komisyonu istemek hiç gerçekçi değil. Bunu konuşmak bile saçma" diye konuştu.

36 MAÇTA 29 GOLE KATKI

Lokomotiv Moskova forması altında geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 21 yaşındaki Batrakov, 17 gol attı ve 12 asist yaptı.