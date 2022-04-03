Alex de Souza'dan Arda Güler paylaşımı
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Kayserispor maçında bir gol atan 17 yaşındaki genç yıldız adayı Arda Güler'e, takım efsanesi Alex de Souza'dan tebrik mesajı geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-0 gibi farklı bir skorla yenerken oyuna sonradan giren genç oyuncu Arda Güler takımının son golüne imza attı.
ALEX'TEN ARDA'YA TEBRİK
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'yı her zaman idolü olarak gördüğünü söyleyen genç oyuncu Arda Güler'e bugün Brezilya'dan tebrik mesajı geldi.
Alex Twitter hesabından "Golaço!!! (Harika gol) Bravo Arda Güler" diyerek genç oyuncuyu kutladı. Arda Güler de Alex'e "Teşekkürler Kaptan" diyerek cevap verdi.
Kayserispor karşısında takımını 4-0 öne geçiren Arda Güler oyuna sonradan girerek katkı vermeye devam etti ve Süper Lig'de ikinci golünü kaydetti.
Toplam 197 dakika süre alan Arda Güler, Opta verilerine göre bu sezon Süper Lig'de en az 90 dakika oynayan oyuncular arasında en sık (49.2 dakika) gol katkısı yapan isim oldu.
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