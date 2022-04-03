Alex de Souza'dan Arda Güler paylaşımı

03 Nisan 2022 Pazar, 09:22

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-0 gibi farklı bir skorla yenerken oyuna sonradan giren genç oyuncu Arda Güler takımının son golüne imza attı.

ALEX'TEN ARDA'YA TEBRİK

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'yı her zaman idolü olarak gördüğünü söyleyen genç oyuncu Arda Güler'e bugün Brezilya'dan tebrik mesajı geldi.

Alex Twitter hesabından "Golaço!!! (Harika gol) Bravo Arda Güler" diyerek genç oyuncuyu kutladı. Arda Güler de Alex'e "Teşekkürler Kaptan" diyerek cevap verdi.

Kayserispor karşısında takımını 4-0 öne geçiren Arda Güler oyuna sonradan girerek katkı vermeye devam etti ve Süper Lig'de ikinci golünü kaydetti.

Toplam 197 dakika süre alan Arda Güler, Opta verilerine göre bu sezon Süper Lig'de en az 90 dakika oynayan oyuncular arasında en sık (49.2 dakika) gol katkısı yapan isim oldu.



