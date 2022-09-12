Alex de Souza'dan, Arda Turan paylaşımı

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, Arda Turan için bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2022 Pazartesi, 23:36
Alex de Souza'dan, Arda Turan paylaşımı
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Futbolu bırakma kararı alan Arda Turan için bir mesaj da Alex de Souza'dan geldi.

Fenerbahçe'nin efsane ismi, Arda ile birlikte fotoğrafını paylaşarak, "Futbola katkılarından dolayı teşekkürler. Seninle rakip olmak zevkti. Hayatının yeni etabında bol şans dilerim." ifadelerini kullandı.

Alex'in bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni aldı.

İşte o paylaşım:


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