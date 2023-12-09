Alex de Souza'dan derbi paylaşımı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, derbi öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2023 - 17:21
Alex de Souza'dan derbi paylaşımı
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Alex de Souza, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Brezilyalı eski futbolcu, "Başarılar Fenerbahçem" ifadelerini kullandı.

Alex de Souza'nın paylaşımını Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred de beğendi.

BEŞİKTAŞ'A 12 GOL ATMIŞTI

Fenerbahçe forma giydiği yıllarda 20 kez Beşiktaş'a karşı mücadele eden Alex de Souza, bu maçlarda Beşiktaş kalesine 12 gol atmayı başardı.


Alex de Souza fenerbahçe beşiktaş

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