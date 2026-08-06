Alexander Nübel'den galibiyet sözleri: 'Gol yemediğimiz için mutluyum'

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, Hradec Kralove maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İyi hissettiğini söyleyen Nübel, "İyi hissediyorum. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Oynadığımız oyun bir takım sporu. Birlikte oynuyoruz. En önemlisi takım halinde oynamak" ifadelerini kullandı.

"GOL ATMIŞIZ GİBİ SEVİNDİM"

Nübel, "Gol yemediğimiz için mutluyum. Takım olarak savunma yapıyoruz. Sadece ben değil, mesela bugün Emirhan iki tane çok net fırsatı savundu. Gol olmasını engelledi. Sanki biz gol atmışız gibi o müdahalelerde sevindim" dedi.