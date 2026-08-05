Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alexander Nübel'den transfer itirafı: 'Başka opsiyonlarım da vardı ama...'

Alexander Nübel'den transfer itirafı: 'Başka opsiyonlarım da vardı ama...'

5.08.2026 14:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Alexander Nübel'den transfer itirafı: 'Başka opsiyonlarım da vardı ama...'

Beşiktaş'ın file bekçisi Alexander Nübel, Hradec Kralove maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hradec Kralove ile karşılaşacak Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, zorlu mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Alman file bekçisi, "Zor bir maç olacak, ligleri başladı ve hazır durumdalar. Ceza sahasına çok fazla giren, tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız. Ancak biz de hazırız" dedi.

Adaptasyon sürecine dair konuşan Nübel, "Adaptasyon sürecim güzel geçiyor. Beşiktaş'ta çok mutluyum ve iyi bir başlangıç yaptık. İki maçı gol yemeden bitirdim. Bu hem benim, hem de takım adına güzel bir başlangıç" sözlerini sarf etti.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI

Beşiktaş taraftarına değinen Alexander Nübel, "Beşiktaş taraftarı çok özel ve çok deli... Atmosfer inanılmazdı, sahaya ilk çıktığımda tüylerim diken diken oldu. Sezon boyunca bu şekilde arkamızda olmalarını istiyorum. Avrupa'da da tanınan bir taraftar grubu" dedi.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ

Beşiktaş'a transferine dair konuşan deneyimli kaleci, farklı tercihleri olmasına rağmen siyah-beyazlıları tercih ettiğini söyledi. Nübel, "Buraya gelmeden önce Andreas Beck ile konuştum. Burada mükemmel bir zaman geçirdiğini söyledi. Başka opsiyonlarım da vardı ama ne kadar büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım" diye konuştu.

İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #Alexander Nübel

İlgili Haberler

Leandro Trossard, Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı
Leandro Trossard, Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı Beşiktaş'ın Arsenal'den kadrosuna kattığı Leandro Trossard, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Beşiktaş için kritik eşleşmede Dinamo Zagreb farklı kazandı!
Beşiktaş için kritik eşleşmede Dinamo Zagreb farklı kazandı! Beşiktaş'ın muhtemel rakibini belirleyecek eşleşmede Dinamo Zagreb, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında ağırladığı Kauno Zalgiris'i 5-0 mağlup etti.
Kura çekiminin ardından... İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi
Kura çekiminin ardından... İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi UEFA Avrupa Ligi'nde 2026/27 sezonunun play-off turu kuraları çekildi. Beşiktaş'ın 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off'taki muhtemel rakibi Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeni oldu.