Alexander Nübel'den transfer itirafı: 'Başka opsiyonlarım da vardı ama...'

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hradec Kralove ile karşılaşacak Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, zorlu mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Alman file bekçisi, "Zor bir maç olacak, ligleri başladı ve hazır durumdalar. Ceza sahasına çok fazla giren, tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız. Ancak biz de hazırız" dedi.

Adaptasyon sürecine dair konuşan Nübel, "Adaptasyon sürecim güzel geçiyor. Beşiktaş'ta çok mutluyum ve iyi bir başlangıç yaptık. İki maçı gol yemeden bitirdim. Bu hem benim, hem de takım adına güzel bir başlangıç" sözlerini sarf etti.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI

Beşiktaş taraftarına değinen Alexander Nübel, "Beşiktaş taraftarı çok özel ve çok deli... Atmosfer inanılmazdı, sahaya ilk çıktığımda tüylerim diken diken oldu. Sezon boyunca bu şekilde arkamızda olmalarını istiyorum. Avrupa'da da tanınan bir taraftar grubu" dedi.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ

Beşiktaş'a transferine dair konuşan deneyimli kaleci, farklı tercihleri olmasına rağmen siyah-beyazlıları tercih ettiğini söyledi. Nübel, "Buraya gelmeden önce Andreas Beck ile konuştum. Burada mükemmel bir zaman geçirdiğini söyledi. Başka opsiyonlarım da vardı ama ne kadar büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım" diye konuştu.