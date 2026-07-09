Alexander Nübel'den transfer itirafı: 'Beşiktaş'tan gelen teklifi duyduğumda...'

Alman kaleci Alexander Nübel, Beşiktaş YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Transferinin uzun bir süreç olduğunu belirten Alexander Nübel, "İlk temas kurulduğunda Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaydım. Menajerim aradı, Beşiktaş'ın ilgisinden bahsetti. Ben de tamam dedim. Büyük bir kulüp ve çılgın taraftarlar... Beşiktaş'tan gelen teklifi duyduğumda aklıma ilk gelenler bunlardı. Sonrasında, menajerimle birlikte kulüp tarafıyla güzel görüşmeler yaptık. Teknik direktörümüz ve sportif direktörümüzle konuştum. Ayrıca, Eduard Graf ile görüştüm. O da Alman olduğu için konuşmamız biraz daha kolay oldu. Ve kulüple aramdaki ilk adımlar atılmış oldu. Devamında da her gün ya da gün aşırı konuşmalar gerçekleştirdik. Süreç her geçen gün daha da iyiye gitti. Eduard bana şehirden ve kültürden bahsetti. Ben de İstanbul'u bilen bazı takım arkadaşlarımla konuştum. Buradaki yaşamın nasıl olduğunu sordum. Ve buraya gelmeye karar verdim" diye konuştu.

Nübel, ilk olarak bir derbi galibiyeti elde etmek istediğini kaydederek, şunları söyledi:

"O atmosferi ve o enerjiyi hissetmek istiyorum. Sonrasında sezon içerisinde neler olacağını birlikte göreceğiz. Ama, hazırım. Burada iyi maçlar oynamak için hazırım ve heyecanlıyım. Avrupa kupalarında özel geceler yaşamak istiyorum. Duygusal olarak yoğun olacağını düşünüyorum. Kupalar kazanmak istiyorum. Ve her zaman bunları hatırlamak. Beşiktaş taraftarıyla stadımızda bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. İlk maçıma çıkmak için çok heyecanlıyım."

"DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK HER ÇOCUĞUN HAYALİDİR"

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarının ardından 4-3 yenilen ve turnuvaya veda eden Almanya'nın kadrosunda yer alan Alexander Nübel, bu fırsatın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu vurguladı.

Nübel, sonucun Almanya adına kötü olduğunu dile getirerek, "Paraguay'a karşı penaltılarla kaybettik. Yine de böyle bir deneyimi edinmek, Dünya Kupası'na katılmak her çocuğun hayalidir. Kadronun içinde yer almak tabii ki bir başarı. Özellikle de Almanya içinde olmak bana çok şey öğretti. Amerika ve Kanada'da maçlar yaptık. Bu sürede çok şey öğrendim. Üçüncü kaleci olarak, takımıma elimden gelen katkıyı vermeye çalıştım. Kolay da değildi. Sonuç açısından kötüydü ama benim için önemli ve iyi bir deneyimdi. Kalecilik sadece teknik bir pozisyon değil, biraz da karakter meselesi" değerlendirmesinde bulundu.

"İDOLÜM MANUEL NEUER"

İdolünün Alman kaleci Manuel Neuer olduğunu söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, şöyle konuştu:

"Çok gençtim ve o her gün daha da iyiye gidiyordu. Stilim ve gelişimim için büyük bir ilham kaynağı oldu. Ayrıca Schalke'nin bir numaralı kalecisi Ralf Fahrmann da benim için önemli bir ilham kaynağıydı. Oyun stilimi bulma sürecimde bana çok yardım etti. Sakin, topu kurtarmaya odaklı bir oyunum var. Benim için en önemlisi bu. Burada hepsini göreceksiniz. Her zaman sakinimdir. Gelen her topu kurtarmayı isterim. Takımımla birlikte oyunu oynamak isterim. Kornerden gelen topları yakalama konusunda da iyiyim. Bu, benim gücüm diyebilirim."