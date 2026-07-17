Son olarak Leandro Trossard transferiyle bombayı patlatan ve sol kanat bölgesini güçlendiren Beşiktaş, santrafor bölgesinde Süper Lig'de geçmişte gol kralı olan Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor. Peki, Alexander Sörloth kimdir? Alexander Sörloth kaç yaşında, nereli? Alexander Sörloth hangi takımlarda oynadı?

ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR?

Alexander Sörloth 5 Aralık 1995'te dünyaya geldi. Eski Norveçli milli forvet Gøran Sörloth'un oğludur.

ALEXANDER SÖRLOTH HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Uzun yıllar altyapı sisteminde yer aldıktan sonra, Sörloth Temmuz 2013'te Rosenborg tarafından sözleşmeyle ödüllendirildi. Rosenborg formasıyla ilk profesyonel maçına, Avrupa Ligi birinci eleme turunda Crusaders'a karşı oynanan maçın ikinci yarısında oyuna girerek çıktı ve ilk golünü atması sadece 12 dakika sürdü.

6 Kasım 2015'te Sörloth, sezon sonunda Eredivisie kulübü Groningen'e 4,5 yıllık bir sözleşmeyle katılacağını doğruladı.

1 Haziran 2017'de Danimarka Süper Ligi kulübü Midtjylland, Sörloth ile kulübün 'mütevazı bir ücret' olarak adlandırdığı bir bedel karşılığında dört yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

31 Ocak 2018'de Sörloth, Premier Lig kulübü Crystal Palace'a 9 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında transfer oldu. Bu, onu o dönemde Danimarka Süper Ligi'nden en pahalı transfer yapan oyuncu yaptı.

8 Ocak 2019'da Sörloth, 2018-19 sezonunun sonuna kadar Belçika Birinci Lig A takımı Gent'e kiralık olarak imza attı.

Ağustos 2019'da Sörloth, 2019-20 sezonunun sonuna kadar Süper Lig kulübü Trabzonspor'a kiralık olarak transfer oldu. 5 Temmuz 2020'de Sörloth, 29 golle Trabzonspor'un tek sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu ve Gürcü eski santrafor Shota Arveladze'nin gol sayısını geçti.

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk iki grup maçında milli takımıyla oynadıktan sonra Sörloth, Trabzonspor'un Beşiktaş'a karşı oynayacağı lig maçından önce Trabzon'a dönmedi. 22 Eylül 2020'de Sörloth, RB Leipzig'e 20 milyon Euro artı 2 milyon Euro ek ödeme karşılığında transfer oldu; elde edilecek gelir Trabzonspor ve Crystal Palace arasında eşit olarak paylaşıldı.

25 Ağustos 2021'de Sörloth, sezon sonuna kadar kiralık olarak La Liga takımı Real Sociedad'a transfer oldu.

25 Temmuz 2023'te La Liga kulübü Villarreal, Sörloth'un beş yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu ve transfer ücretinin 10 milyon Euro olduğu bildirildi. 19 Mayıs 2024'te, Real Madrid ile oynanan lig maçında 4-4 berabere biten karşılaşmada dört gol attı ve 2023-24 sezonunda penaltılar hariç 23. golüne ulaşarak La Liga'nın gol kralı oldu.

3 Ağustos 2024'te Sörloth, yaklaşık 32 milyon Euro karşılığında La Liga'daki diğer bir kulüp olan Atlético Madrid'e transfer oldu . Dört yıllık bir sözleşme imzaladı. 10 Mayıs 2025'te Sörloth, eski kulübü Real Sociedad'a karşı ilk yarıda dört gol attı; bunlardan biri dört dakika içinde attığı hat-trick'ti ve 2006'da David Villa'nın elinde bulunan önceki rekoru kırdı.