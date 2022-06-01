Alexander Sörloth'tan Türkiye açıklaması: Buna cevap verince ortalık karışıyor
Real Sociedad forması giyen Alexander Sörloth, Türkiye'yi ve Süper Lig'i özlediğini söyledi. Norveçli golcü, transfer iddialarıyla ilgili ise, "Açıkçası daha bunu düşünmedim. Bu soruya ne zaman yanıt versem ortalık karışıyor" dedi.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı transferde karşı karşıya getiren Alexander Sörloth, kariyer planlaması hakkında gelen sorulara yanıt verdi. Sezonu La Liga ekibi Real Sociedad'da kiralık olarak tamamlayan Sörloth, Norveç'te yayın yapan TV2'ye açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de Trabzonspor formasi giydiği dönemle ilgili Sörloth, "Her transfer döneminde büyük bir kargaşa varmış gibi gözüküyor. İnanılmaz bir futbol ülkesi. Orda geçirdiğim dönemle ilgili çok güzel anılarım var. Maç günleri kesinlikle büyüleyiciydi. Bu, hala özlediğim bir şey. Mücadele ve tezahüratlar... Zorlu bir deneyimdi" açıklamasında bulundu.
"CEVAP VERİNCE ORTALIK KARIŞIYOR"
Transfer durumuna ilişkin de konuşan Norveçli golcü, "Süper Lig'e geri dönmek ister misin?" sorusuna, "Ben buna cevap verince ortalık karışıyor. Bu konuyu henüz düşünmedim" yanıtını verdi
Sörloth ayrıca, "Benim için en önemli şey, istendiğimi hissettiğim ve takımda önemli bir rol alacağıma dair iyi sinyaller aldığım bir yerde oynamak. Real Sociedad, Leipzig ya da bir başka yer. Ama birkaç yıldan fazla oynayabileceğim bir takımda olmak güzel olur. Tekrar kiralanmak değil, kalıcı olarak ayrılmayı istiyorum" diye konuştu.
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