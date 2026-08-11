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Alexis Sanchez yeni takımına imzayı attı!

Alexis Sanchez yeni takımına imzayı attı!

11.08.2026 22:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Alexis Sanchez yeni takımına imzayı attı!

Amerikan Ulusal Futbol Ligi ekibi CF Montreal, 37 yaşındaki Şilili oyuncu Alexis Sanchez'i renklerine bağladı.
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Şilili tecrübeli forvet Alexis Sanchez, kariyerine Kuzey Amerika'da devam etme kararı aldı. 37 yaşındaki golcü, MLS ekiplerinden CF Montreal ile anlaşmaya vardı.

Son olarak İspanya ekiplerinden Sevilla forması giyen tecrübeli oyuncu, bonservisinin elinde olmasının avantajıyla yeni takımına serbest olarak transfer oldu.

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ALEXIS SANCHEZ KİMDİR?

Sanchez, kariyeri boyunca Avrupa'nın birçok büyük kulübünde forma giydi.

Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter gibi kulüplerin formasını terleten tecrübeli oyuncu, Şili milli takımının da vazgeçilmez isimlerinden biri olarak öne çıktı.

37 yaşındaki yıldızın MLS'teki yeni macerasına Montreal CF ile başlaması, ligin bu sezon transfer trafiğindeki dikkat çeken hamlelerinden biri oldu.

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