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Ali Hebaşoğlu, Trabzonspor için şehre geldi

Ali Hebaşoğlu, Trabzonspor için şehre geldi

4.09.2026 19:21:00
Güncellenme:
AA
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Ali Hebaşoğlu, Trabzonspor için şehre geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu 22 yaşındaki futbolcu Ali Habeşoğlu, Trabzon'a geldi.

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'da forma giyen Habeşoğlu, bordo-mavili kulüple transfer görüşmelerinde bulunmak için geldiği Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'a transfer olmaktan büyük mutluluk yaşadığını vurgulayan Habeşoğlu, "Öncelikle çok mutluyum, çok büyük bir camiaya geldim. İnşallah elimden gelen her şeyi yapıp çok katkı vermek istiyorum" dedi.

Tercihinin hep Trabzonspor olduğunu aktaran Habeşoğlu, "Çok yıldız isim var. Çok mutluyum öncelikle. İnşallah onlardan her şeyi öğrenip daha iyi gelişeceğimi düşünüyorum. Tercihim hep Trabzon oldu. O yüzden çok mutluyum. İnşallah dediğim gibi şans bulursam en iyi şekilde değerlendireceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Habeşoğlu, Trabzonspor'da 99 numaralı formayı giyeceğini söyledi.

Açıklamanın ardından Habeşoğlu, kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

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