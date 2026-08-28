Ali Koç, Fenerbahçe'nin Lyon zaferini Türkbükü'ndeki yatında izledi

Fenerbahçe’nin uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi’ne döndüğü Lyon gecesinde eski başkan Ali Koç Bodrum’daydı.

Yat Marina’nın haberine göre, Koç'un Keyla'da bulunduğunu ve karşılaşmayı yattan izlediğini doğruladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İstanbul’daki 1-1’lik ilk karşılaşmanın rövanşında Lyon’u Fransa’da 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler toplamda 3-2 üstünlük sağlayarak Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükseldi.

YALIKAVAK’TAN BÜYÜK ADA’YA GEÇTİ

Keyla, 26 Ağustos öğleden sonra Yalıkavak’tan ayrılarak Bodrum’un kuzey kıyılarına yöneldi.

45 metrelik süperyat daha sonra Türkbükü ve Göltürkbükü açıklarına geçerek Büyük Ada çevresinde demirledi.

Ali Koç da bu seyir sırasında Keyla’daydı. Yerel kaynaklar, eski Fenerbahçe başkanının Lyon karşılaşmasını tekneden takip ettiğini aktardı.

ALİ KOÇ YAZ SEZONUNDA KEYLA İLE EGE’DE

Keyla’nın bu sezonki rotasında Göcek ve Bodrum öne çıktı.

Ali Koç mayıs ayında Keyla ile Göcek koylarında görüntülendi. Süperyat, Domuz Adası ile Tersane Adası arasındaki bölgede demirlerken Koç’un da teknede bulunduğu yerel basına yansıdı.

Koç daha sonra Bodrum’da da görüntülendi. Ağustos ayında Türkbükü’nde düzenlenen bir etkinliğe katılan eski Fenerbahçe başkanı, yaz sezonunun bir bölümünü Bodrum’da geçirdi.

Büyük Ada çevresi de Keyla’nın önceki yaz sezonlarında kullandığı duraklardan biri. Süperyat 2024 ve 2025 yazlarında da Türkbükü açıklarında görülmüştü.

KEYLA 2003 YILINDA İNŞA EDİLDİ

Keyla, ABD merkezli Trinity Yachts tarafından 2003 yılında inşa edildi.

İlk olarak Chevy Toy adıyla denize indirilen yat daha sonra Stanley Z adını taşıdı. Sonraki sahiplik döneminde Keyla olarak yeniden adlandırıldı.

Yaklaşık 43 metre olarak inşa edilen yat, 2012-2013 döneminde Tuzla’daki RMK Marine’de kapsamlı bir yenilemeden geçti.

RMK MARİNE’DE 45 METREYE UZATILDI

Yaklaşık 18 ay süren projede RMK Marine ile Milano merkezli Hot Lab birlikte çalıştı.

Yatın kıç bölümü yaklaşık 2 metre uzatıldı ve daha büyük bir yüzme platformu oluşturuldu. Elektrik ve hidrolik sistemleri yenilendi, iç mekânlar yeniden düzenlendi ve mürettebat bölümlerinde değişiklikler yapıldı.

Çalışmaların ardından Keyla’nın uzunluğu yaklaşık 45,3 metreye ulaştı.

Yat, yenileme projesiyle 2014 World Superyacht Awards’ta yeniden inşa ve yenileme kategorisinde ödül aldı.

10 MİSAFİR KAPASİTESİ BULUNUYOR

Alüminyum gövde ve üst yapıya sahip Keyla’nın genişliği yaklaşık 8,5 metre.

Beş kamarada 10 misafir ağırlayabilen süperyatın seyir hızı yaklaşık 17 knot, maksimum hızı ise 18,5 knot seviyesinde.

LYON GECESİNİ KEYLA’DAN TAKİP ETTİ

Ali Koç’un 2018’de başlayan Fenerbahçe başkanlığı 2025’te sona erdi.

Eski başkan, kulübün Şampiyonlar Ligi’ne dönüşüyle sonuçlanan Lyon karşılaşmasını Fransa’dan değil, Bodrum Türkbükü açıklarındaki Keyla’dan takip etti.

Fenerbahçe Lyon’da turu geçerken Ali Koç, Büyük Ada çevresinde demirleyen 45 metrelik süperyattaydı.